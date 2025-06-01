«Черный – самый подходящий цвет для сегодняшнего дня». Реджи Миллер, Тайриз Халибертон и Майлз Тернер приехали на 6-ю игру в черном
Лучшие игроки «Индианы» приехали на 6-ю игру в черной одежде.
«Не знаю, что там происходит у них в раздевалке, но мне показалось, что черный – самый подходящий цвет для сегодняшнего дня», – объяснил Реджи Миллер, также надевший черный костюм.
«Пэйсерс» закрыли серию в шести играх.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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