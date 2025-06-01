«Черный – самый подходящий цвет для сегодняшнего дня». Реджи Миллер, Тайриз Халибертон и Майлз Тернер приехали на 6-ю игру в черном

Лучшие игроки «Индианы» приехали на 6-ю игру в черной одежде.

«Не знаю, что там происходит у них в раздевалке, но мне показалось, что черный – самый подходящий цвет для сегодняшнего дня», – объяснил Реджи Миллер , также надевший черный костюм.

«Пэйсерс» закрыли серию в шести играх.