Стивен Эй Смит: «Я даю «Нью-Йорку» ноль процентов шанса на победу над «Оклахомой»

Телеэксперт не верит, что «Никс» способны остановить «Тандер».

«Я даю им ноль процентов шанса, ноль, на победу над «Оклахомой», если они пройдут в финал. Еще пару дней назад я думал: «Эй, у нас есть шанс». Но потом я посмотрел матчи Западной конференции, увидел, какие игроки в ротации «Тандер», и сравнил это со стилем «Никс» и их короткой скамейкой. Когда я вижу, как «Оклахома» играет в защите, это убивает мои надежды на чемпионство для «Нью-Йорка ».

Выйти в финал? Я только за. Но мне придется освещать финал НБА , где я буду болеть за «Никс», при этом абсолютно убежденный, что только божественное вмешательство может им помочь», – заявил Смит .

«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в финале Западной конференции (4-1) и ждет победителя пары «Нью-Йорк» – «Индиана». «Пэйсерс» ведут в серии (3-2), 6-й матч состоится 1 июня в 3.00 по московскому времени.