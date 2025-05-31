Новые владельцы «Миннесоты» попытаются построить новую арену
У «Миннесоты» может появиться новая домашняя арена.
В июне Марк Лори и Алекс Родригес будут официально утверждены лигой в качестве новых владельцев «Миннесоты». Согласно сообщению The Athletic, они будут гораздо активнее инвестировать в деловую сторону команды и сформулируют планы по строительству новой арены.
Партнеры хотят сохранить «Вулвс» в Миннесоте, поскольку команда стремительно набирает популярность на местном уровне после двух подряд попаданий в финал Западной конференции.
«Таргет-центр», открывшийся в 1990 году, находится на втором месте среди старейших арен НБА после «Мэдисон-сквер-гардена». В 2017 году арена прошла реконструкцию стоимостью 145 миллионов долларов.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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