Новые владельцы «Миннесоты» попытаются построить новую арену

У «Миннесоты» может появиться новая домашняя арена.

В июне Марк Лори и Алекс Родригес будут официально утверждены лигой в качестве новых владельцев «Миннесоты». Согласно сообщению The Athletic, они будут гораздо активнее инвестировать в деловую сторону команды и сформулируют планы по строительству новой арены.

Партнеры хотят сохранить «Вулвс» в Миннесоте, поскольку команда стремительно набирает популярность на местном уровне после двух подряд попаданий в финал Западной конференции.

«Таргет-центр», открывшийся в 1990 году, находится на втором месте среди старейших арен НБА после «Мэдисон-сквер-гардена». В 2017 году арена прошла реконструкцию стоимостью 145 миллионов долларов.