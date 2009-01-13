«Тимбервулвс» планируют сохранить состав.

Ожидается, что состав «Миннесоты» в основном останется таким же в следующем сезоне, сообщает журналист The Athletic Джон Крочински. «Вулвс» также планируют строить состав вокруг атакующего защитника Энтони Эдвардса .

Тим Коннелли, как ожидается, обсудит новый контракт с клубом. Президент по баскетбольным операциям «Миннесоты» прошлым летом активировал опцию в контракте, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация с новыми владельцами команды. Несколько клубов лиги следят за ситуацией с контрактом Коннелли, хотя «Вулвс» оптимистично настроены, что сделка будет заключена.

Ожидается, что в июне НБА проведет окончательное голосование по утверждению Марка Лори и Алекса Родригеса в качестве новых владельцев «Миннесоты».