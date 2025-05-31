Пятый матч между «Оклахомой» и «Миннесотой» – второй с конца по просмотрам с 2013 года

Финал Запада показал слабые рейтинги.

Решающий пятый матч финала Западной конференции между «Миннесотой» и «Оклахомой» посмотрели 4,62 миллиона зрителей на ESPN, это вторая с конца по просмотрам игра финальных серий Запада с 2013 года (четвертый матч «Мемфис» – «Сан-Антонио» в 2013 году посмотрели те же 4,62 млн).

Хуже был только второй матч «Денвера» и «Лейкерс» в сентябре 2020 года (3,28 млн), но тогда игра выпала на воскресенье НФЛ.

Разгромная победа «Оклахомы» также стала наименее просматриваемым 5-м матчем финала Запада с 2007 года (у пятого матча серии «Юта» – «Сан-Антонио» – 3,94 млн), уступив даже матчу в «Пузыре» между «Лейкерс» и «Денвером» 2020-го (4,99 млн). По сравнению с пятым матчем серии «Даллас» – «Миннесота» прошлого года (6,26 млн на TNT/truTV) аудитория снизилась на 26%.

В целом серию из пяти игр «Оклахома» – «Миннесота » смотрели в среднем 5,59 млн зрителей – на 17% меньше, чем в прошлом году (6,74 млн). Э то худший показатель с 2021 года, тогда серию между «Финиксом» и «Клипперс» посмотрели 5,49 млн.