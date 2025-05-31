«Миннесота», скорее всего, расстанется с Никилом Александер-Уокером

Ожидается, что Никил Александер-Уокер покинет «Тимбервулвс».

26-летний атакующий защитник станет неограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона. Команде, вероятно, придется с ним расстаться, чтобы сохранить Джулиса Рэндла и Наза Рида.

«Миннесота » может обменять Александер-Уокера по схеме «сайн-энд-трейд», чтобы получить за него какие-то активы.