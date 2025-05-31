Крис Финч: «Эдвардсу нужно учиться зарабатывать фолы»

Главный тренер «Миннесоты» рассказал, в чем может прибавить лидер команды.

«В первую очередь – понимание игры.

Ему также нужно выработать надежные варианты для решающих моментов, и мы поможем ему в этом. Понять, какие броски и какие зоны на площадке он может использовать стабильно.

Еще умение зарабатывать фолы – сейчас в лиге видно, что именно поощряется. Нужно адаптироваться к этому, даже если такой стиль не совсем ему близок. Но это работает», – отметил Финч.