Крис Финч: «Эдвардсу нужно учиться зарабатывать фолы»
Главный тренер «Миннесоты» рассказал, в чем может прибавить лидер команды.
«В первую очередь – понимание игры.
Ему также нужно выработать надежные варианты для решающих моментов, и мы поможем ему в этом. Понять, какие броски и какие зоны на площадке он может использовать стабильно.
Еще умение зарабатывать фолы – сейчас в лиге видно, что именно поощряется. Нужно адаптироваться к этому, даже если такой стиль не совсем ему близок. Но это работает», – отметил Финч.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный канал «Миннесоты»
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