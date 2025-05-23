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Чендлер Парсонс: «Плей-офф сместил акцент в «Рокетс» с Джейлена Грина на Амена Томпсона»

Чендлер Парсонс впечатлен игрой братьев Томпсонов.

В первую защитную пятерку НБА вошли три молодых баскетболиста: фовард Эван МоблиКливленд», 23 года) и защитники Дайсон ДэниэлсАтланта», 22) и Амен Томпсон («Хьюстон», 22).

«Обычно старание и игра в защите приходят с возрастом и зрелостью, поразительно, что у нас так много молодых баскетболистов, которые видят себя в первую очередь в обороне.

Томпсон показал нечто особенное в этом плей-офф. Акцент в «Рокетс» сместился с Джейлена Грина и Алперена Шенгюна на Томпсона и Шенгюна. Он теперь неприкосновенный в команде.

Мне очень нравится его стиль игры, высокий атлетизм. Им надо будет поставить ему дальний бросок, но у обоих братьев Томпсонов (Амена и Осара из «Детройта») есть все остальное: чувство игры, обращение с мячом, физические способности и защита», – заключил ведущий подкаста Run It Back.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
logoЭван Мобли
logoНБА плей-офф
logoДетройт
logoКливленд
logoАтланта
logoАлперен Шенгюн
logoОсар Томпсон
logoНБА
logoАмен Томпсон
logoДжейлен Грин
logoХьюстон
logoДайсон Дэниэлс
logoЧендлер Парсонс
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