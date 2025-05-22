Агенты считают, что Яннис Адетокумбо потребует от «Бакс» обмена в конкретный клуб

Bleacher Report провел опрос агентов на драфт-комбайне.

Большая часть считает, что форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо потребует обмена в конкретный клуб. Баскетболисту предстоит встреча с фронт-офисом для обсуждения итогов сезона и будущего команды.

Среди возможных вариантов издание называет «Сперс», «Хьюстон », «Бруклин », «Атланту» и «Оклахому».