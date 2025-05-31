Единая лига ВТБ. За 3-е место. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 3-м матче серии (1-2)
Сегодня, 31 мая, состоялся 3-й матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл казанский УНИКС и сократил отставание в серии (86:77, 1-2).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
За 3-е место (до 3 побед)
Третий матч
УНИКС ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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