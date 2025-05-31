Единая лига ВТБ. За 3-е место. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в 3-м матче серии (1-2)

Сегодня, 31 мая, состоялся 3-й матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл казанский УНИКС и сократил отставание в серии (86:77, 1-2).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

За 3-е место (до 3 побед)

Третий матч

УНИКС ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.