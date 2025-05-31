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Андрей Ведищев после победы в 3-м матче: «Очень жесткий график. Все на травмах, на уколах»

Андрей Ведищев прокомментировал победу над УНИКСом в 3-м матче серии за бронзу.

«Матч как всегда получился интересным. Мы очень неплохо играли всю встречу, за исключением отрезка, когда уступили 26:5. В этот момент, к сожалению, слабо нападали и защищались. Потом включились и были лучше в концовке, поэтому матч все-таки выиграли. Честно, очень сложно настраиваться – выматывающие серии, дороги, но ребята держатся, спасибо им большое, они молодцы, бойцы.

Хорошо начали игру за счет настроя, нашего желания выиграть. Ключевой момент в концовке – наша защита. Темиров перехватил, на подборах действовали активно. В конце все решает защита. У нас как всегда были лидеры на площадке, в первую очередь, Патрик Миллер. Он провел отличный матч и показал, что он настоящий лидер. Но все бились: и МакКолл, и Темиров хорошо сыграли. Мы смазали много штрафных бросков, отдали преимущество, но все равно выиграли. Это характер команды.

МакКолл играл с травмой, на уколах. Но он пытается, бьется – это самое главное. Подготовки никакой у нас нет, мы в дорогах, восстанавливаемся между играми. Сложно сказать, что мы готовимся к матчам в таком режиме. Готовимся, кем есть: у нас все на травмах, на микротравмах, на уколах. Конец сезона, стандартная история. Очень жесткий график, особенно, когда ты сыграл такое количество матчей с сильными командами. Это непросто психологически и физически», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии за 3-е место обыграл казанский УНИКС – 86:77 (1-2).

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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