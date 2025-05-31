Дейвидас Сирвидис близок к продлению контракта с «Жальгирисом»

«Жальгирис» намерен сохранить Дейвидаса Сирвидиса.

24-летний литовский форвард, выбранный во втором раунде драфта НБА 2019 года, близок к продлению контракта с «Жальгирисом» из Каунаса.

Сирвидис вызвал значительный интерес на рынке в это межсезонье из-за пункта о выходе в его предыдущем соглашении, которое действовало до 2027 года. Однако новое соглашение оставит его в «Жальгирисе » как минимум еще на один сезон.

В матчах Евролиги Сирвидис в среднем набирал 8,4 очка и 2,6 подбора, реализуя 51,5% 2-очковых и 38,8% из-за дуги.