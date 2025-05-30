Таутвидас Сабонис станет главным тренером «Лондон Лайонс», клуб планирует вернуться в Еврокубок

Таутвидас Сабонис начнет карьеру главного тренера.

Сын легендарного Арвидаса Сабониса и старший брат центрового «Сакраменто» Домантаса возглавит «Лондон Лайонс ».

33-летний специалист провел 5 сезонов в тренерском штабе «Жальгириса » и в определенный момент рассматривался в качестве кандидата на эту должность в литовском клубе.

Сабонис хорошо показал себя в области развития игроков.

Лондонский клуб намерен вернуться в Еврокубок после пропуска сезона из-за финансовых проблем. В прошлом году клуб был приобретен компанией-владельцем «Жальгириса».