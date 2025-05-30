Таутвидас Сабонис станет главным тренером «Лондон Лайонс», клуб планирует вернуться в Еврокубок
Таутвидас Сабонис начнет карьеру главного тренера.
Сын легендарного Арвидаса Сабониса и старший брат центрового «Сакраменто» Домантаса возглавит «Лондон Лайонс».
33-летний специалист провел 5 сезонов в тренерском штабе «Жальгириса» и в определенный момент рассматривался в качестве кандидата на эту должность в литовском клубе.
Сабонис хорошо показал себя в области развития игроков.
Лондонский клуб намерен вернуться в Еврокубок после пропуска сезона из-за финансовых проблем. В прошлом году клуб был приобретен компанией-владельцем «Жальгириса».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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