«Жальгирис» близок к приобретению Дастина Сливы

Дастин Слива может дебютировать в Евролиге.

29-летний американский форвард (203 см) набирал 10,3 очка, 3,5 подбора и 1,8 перехвата в среднем в 19 матчах Еврокубка за «Бешикташ » в этом сезоне, став лучшим по перехватам в турнире.

Игрок завершает переговоры с литовским «Жальгирисом » и сможет сыграть в Евролиге .

До этого Слива выступал в «Париже » и «Мурсии».