Венсан Пуарье: «Сегодня ставлю на «Монако»

Венсан Пуарье поделился своим прогнозом на предстоящий финал Евролиги.

«Сегодня ставлю на «Монако», – написал французский центровой «Анадолу Эфеса » в соцсети.

После победы над обоими греческими грандами «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» в полуфинале, «Монако » и «Фенербахче » сегодня сразятся за чемпионский титул в финале. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.

Пуарье – чемпион Евролиги 2023 года в составе «Реала».