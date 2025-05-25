Венсан Пуарье: «Сегодня ставлю на «Монако»
Венсан Пуарье поделился своим прогнозом на предстоящий финал Евролиги.
«Сегодня ставлю на «Монако», – написал французский центровой «Анадолу Эфеса» в соцсети.
После победы над обоими греческими грандами «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» в полуфинале, «Монако» и «Фенербахче» сегодня сразятся за чемпионский титул в финале. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?805 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Венсана Пуарье в соцсети X
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