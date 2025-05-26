«Хапоэль Тель-Авив» присоединился к числу претендентов на Элайджу Брайанта
Элайджа Брайант вызывает активный интерес клубов Евролиги.
30-летний американский защитник набирал 13,8 очка, 4,2 подбора, 3,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем в матчах Евролиги за «Анадолу Эфес» в этом году.
Брайант завершил уже 4-й сезон в турецком клубе, который намерен продлить сотрудничество с баскетболистом, ориентируясь на 2-летний контракт.
Другим претендентом на услуги защитника является «Маккаби» из Тель-Авива, за который он уже играл в прошлом.
Еще одним участником переговоров стал «Хапоэль Тель-Авив», который готовится дебютировать в главном европейском клубном турнире. По информации инсайдера Маттео Андреани, израильский клуб также отправил защитнику предложение.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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