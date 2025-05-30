Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Галатасарай» уступил «Бешикташу», 36 очков Отуру позволили «Анадолу Эфесу» крупно обыграть «Мерсин»

Сегодня, 30 мая, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.

«Бешикташ » победил «Галатасарай », «Анадолу Эфес » крупно обыграл «Мерсин ». 25-летний американский центровой Дэниэл Отуру набрал 36 очков (15 из 18 с игры) и 6 подборов. Чемпионат Турции 1/4 финала (до 2 побед) «Анадолу Эфес» повел в серии – 1-0. «Бешикташ» повел в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.