Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Галатасарай» уступил «Бешикташу», 36 очков Отуру позволили «Анадолу Эфесу» крупно обыграть «Мерсин»
Сегодня, 30 мая, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.
«Бешикташ» победил «Галатасарай», «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Мерсин». 25-летний американский центровой Дэниэл Отуру набрал 36 очков (15 из 18 с игры) и 6 подборов.
Чемпионат Турции
1/4 финала (до 2 побед)
«Анадолу Эфес» повел в серии – 1-0.
«Бешикташ» повел в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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