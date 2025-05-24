Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Анадолу Эфесом»
Сегодня, 24 мая, в чемпионате Турции пройдет один матч.
«Анадолу Эфес» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 27-3, Бешикташ – 23-6, Анадолу Эфес – 22-7, Тофаш – 19-11, Бахчешехир – 18-12, Мерсин – 16-14, Галатасарай – 14-16, Бююкчекмедже – 13-17, Тюрк Телеком – 14-17, Бурсаспор – 13-17, Петким Спор – 11-18, Меркезефенди – 11-19, Каршияка – 11-19, Маниса – 11-19, Дарушафака – 9-21, Яловаспор – 7-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости