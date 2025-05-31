Тим Леглер: «Майк Конли уже не может создавать моменты для партнеров»

Эксперт ESPN считает, что 37-летний ветеран уже не тянет роль игрока старта.

«Миннесоте» нужно усилить позицию разыгрывающего. Я обожаю Майка Конли : он всегда был одним из моих любимых игроков в НБА . Он лидер, боец, великолепно играл в «Мемфисе». Но сейчас он на таком этапе карьеры, когда уже не может создавать моменты для партнеров», – заключил Леглер.

37-летний Конли в своем 17-м сезоне в НБА в среднем набирал 8,2 очка (40% попаданий с игры) и 4,5 передачи в 71 матче регулярного чемпионата. В плей-офф его показатели упали до 6 очков и 3,3 передачи при 30,2% точности бросков.