Тим Леглер: «Майк Конли уже не может создавать моменты для партнеров»
Эксперт ESPN считает, что 37-летний ветеран уже не тянет роль игрока старта.
«Миннесоте» нужно усилить позицию разыгрывающего. Я обожаю Майка Конли: он всегда был одним из моих любимых игроков в НБА. Он лидер, боец, великолепно играл в «Мемфисе». Но сейчас он на таком этапе карьеры, когда уже не может создавать моменты для партнеров», – заключил Леглер.
37-летний Конли в своем 17-м сезоне в НБА в среднем набирал 8,2 очка (40% попаданий с игры) и 4,5 передачи в 71 матче регулярного чемпионата. В плей-офф его показатели упали до 6 очков и 3,3 передачи при 30,2% точности бросков.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Дэна Патрика
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