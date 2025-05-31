Пол Джордж: «Следующий этап эволюции для Энта – игра в посте»

Форвард «Филадельфии» объяснил, как Эдвардс может улучшить свою игру.

«По-моему, Энту нужно научиться играть в постe. Чтобы он мог замедлять темп, делать один удар в пол и сразу бросать. Это помогает игроку быстрее войти в ритм, когда он начинает атаку ближе к кольцу и ему не приходится прорываться через двойную опеку.

Нужно занимать позицию на углу штрафной, на средней дистанции, откуда видно всю площадку, и действовать оттуда. Думаю, это следующий этап эволюции для Энта », – заключил Джордж .

В проигранной финальной серии Западной конференции против «Оклахомы» (1-4) защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс смог преодолеть отметку в 20 очков только в 2 матчах. За 5 игр баскетболист исполнил 39 дальних попыток, реализовав 11 из них (28,2%).