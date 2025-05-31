  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Тимбервулвс» пытались выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном. И есть признаки того, что их президент может снова отправиться на охоту за крупной добычей»
2

Брайан Уиндхорст: «Тимбервулвс» пытались выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном. И есть признаки того, что их президент может снова отправиться на охоту за крупной добычей»

Эксперт ESPN расплывчато намекает на возможные трейды.

«Я знаю, что это типичные разговоры после дедлайна, которые всегда немного туманны. Но из бесед с вовлеченными сторонами мне стало ясно, насколько серьезно «Волки» пытались выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном. Тогда «Миннесота» играла не лучшим образом, но затем они закончили сезон с результатом 18-5 и дошли до финала Западной конференции. Так что я не хочу сказать, что их нынешние планы такие же, как в феврале.

Но я слышал, как тренер говорил о том, насколько плотный Запад, и что даже для положительного баланса побед нужно провести отличный сезон. И есть признаки того, что президент (если он останется) может снова отправиться на охоту за крупной добычей», – сказал Уиндхорст.

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли, занимающий свой пост с 2022 года, уже проводил крупные сделки, в результате которых в команду пришли центровой Руди Гобер и форвард Джулиус Рэндл.

Кто станет чемпионом НБА?865 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
logoМиннесота
logoНБА
Тим Коннелли
Брайан Уиндхорст
logoКевин Дюрэнт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Джордж: «Следующий этап эволюции для Энта – игра в посте»
831 мая, 06:58
Майк Конли о своей роли в следующем сезоне: «Столько минут, сколько нужно. В старте или со скамейки»
630 мая, 20:05
Владельцы «Миннесоты» намерены заняться проектом новой арены
30 мая, 19:49
Главные новости
Тим Бонтемпс: «Эл Хорфорд, вероятно, покинет «Бостон». Если «Нью-Йорк» подпишет его, то в следующем сезоне сможет победить «Пэйсерс»
946 минут назад
Марио Чалмерс: «Леброн занимался восстановлением, даже находясь в клубе»
сегодня, 09:08
Леброн Джеймс: «С Лукой мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей»
4сегодня, 08:02
Дэнни Грин: «Если сравнивать Джордана, Джеймса и Брайанта, то Кобе – самый техничный»
14сегодня, 07:41
Айзейя Хартенштайн: «Мы не ждем, что нам что-то достанется просто так. Мы хотим быть завоевателями, хотим быть охотниками»
сегодня, 07:20
Миленко Богичевич продолжит тренировать «Автодор»
сегодня, 06:57
Майлз Тернер поиздевался над «Нью-Йорком», выложив шутку из «Гриффинов»
5сегодня, 06:40Видео
Новак Джокович: «Люди поначалу думали, что Йокич притворяется, будто его ничего не интересует, кроме семьи и лошадей. Но это правда»
7сегодня, 06:20
Гиоргос Ангелопулос: «Димитрис Яннакопулос – отвратительный человек»
2сегодня, 06:03
Леброн Джеймс: «Многие тренеры, которые сейчас окружают молодых игроков, на самом деле хотят стать известнее своих подопечных. Их мотивы нечисты»
6сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/4 финала. «Валенсия» примет «Гран-Канарию», «Тенерифе» встретится с «Ховентудом» в 1-х играх серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» сыграет с «Тофашем» в решающих матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» примет «Милан» во 2-м матче серии
сегодня, 09:00
Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань» в 4-м матче серии
1сегодня, 09:00
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Будучность» выбила «Црвену Звезду», «Партизан» взял верх над «Дубаем»
1вчера, 21:20
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» обыграла «Трапани Шарк» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Анадолу Эфес» закрыл серию с «Мерсином», «Бешикташ» взял верх над «Галатасараем»
вчера, 20:12
Семен Антонов о 3-м матче финала: «В концовке удача была на стороне «Зенита»
вчера, 19:18
Илона Корстин о 3-м матче финала: «Игра Андрея Воронцевича сделала разницу»
вчера, 18:36
Тогрул Мамедов: «Андрей Воронцевич – MVP третьей игры»
2вчера, 18:10