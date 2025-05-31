Брайан Уиндхорст: «Тимбервулвс» пытались выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном. И есть признаки того, что их президент может снова отправиться на охоту за крупной добычей»

Эксперт ESPN расплывчато намекает на возможные трейды.

«Я знаю, что это типичные разговоры после дедлайна, которые всегда немного туманны. Но из бесед с вовлеченными сторонами мне стало ясно, насколько серьезно «Волки» пытались выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном. Тогда «Миннесота » играла не лучшим образом, но затем они закончили сезон с результатом 18-5 и дошли до финала Западной конференции. Так что я не хочу сказать, что их нынешние планы такие же, как в феврале.

Но я слышал, как тренер говорил о том, насколько плотный Запад, и что даже для положительного баланса побед нужно провести отличный сезон. И есть признаки того, что президент (если он останется) может снова отправиться на охоту за крупной добычей», – сказал Уиндхорст.

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли, занимающий свой пост с 2022 года, уже проводил крупные сделки, в результате которых в команду пришли центровой Руди Гобер и форвард Джулиус Рэндл.