Майк Конли о своей роли в следующем сезоне: «Столько минут, сколько нужно. В старте или со скамейки»

Майк Конли намерен продолжить выступление.

37-летний разыгрывающий проведет последний сезон по текущему контракту с зарплатой в 10,8 миллиона долларов.

Конли обозначил готовность к дальнейшей работе.

«Моя роль заключается в том, что я готов на все. Любое количество минут, в старте или со скамейки. Все, что от меня потребуется, что будет лучше для команды. Я это сделаю», – рассказал защитник.

Конли набирал 8,2 очка, 4,5 передачи, 2,6 подбора и 1,1 перехвата за 24,7 минуты в среднем в этом сезоне. Защитник готовится к дальнейшему уменьшению игрового времени.

Команде придется рассчитывать на развитие 8-го номера драфта Роба Диллингэма или искать варианты на трансферном рынке.