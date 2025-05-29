Лу Уильямс – Энтони Эдвардсу: «Я был в финале Востока один раз за 17 лет. Не стоит воспринимать это как должное»

Лу Уильямс отреагировал на слова Энтони Эдвардса.

«Мне нравится твой настрой. Но ты добился большого успеха в начале карьеры, я не хочу, чтобы ты воспринимал это как должное.

Я был в финале Восточной конференции один раз за 17 лет. Не стоит воспринимать это как должное, такой шанс выпадает не часто. Энт, тебе повезло добиться этого в двух сезонах подряд. Но другие команды будут становиться лучше, они не будут тебя ждать», – сказал бывший игрок НБА .

Ранее защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс заявил, что ему не обидно, проиграть в финале конференции второй год подряд.