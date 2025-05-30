«Оклахома» в плей-офф серьезно снизила эффективность атакующих действий лидеров соперников – Морэнта, Йокича и Эдвардса
Защита «Тандер» прижала ключевых оппонентов.
«Оклахома» является лучшей защитной командой этого сезона. В регулярном чемпионате она затрудняла выступление большинству лидеров своих соперников, усложняя им игру в атаке в том, что касается набранных очков, результативных передач и существенного участия в результативных владениях.
В плей-офф «Тандер» еще успешней сдерживали ключевых игроков соперника – Джа Морэнта («Мемфис»), Николы Йокича («Денвер»), Энтони Эдвардса («Миннесота»). Наиболее значимой это повышение защитной эффективности оказалось в случае Йокича. Серб показывал игру чуть выше среднего в матчах против принципиального соперника по конференции в регулярном сезоне. Во втором раунде плей-офф показатель созданных Йокичем очков упал на 11 пунктов ниже среднего.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
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