«Оклахома» в плей-офф серьезно снизила эффективность атакующих действий лидеров соперников – Морэнта, Йокича и Эдвардса

Защита «Тандер» прижала ключевых оппонентов.

«Оклахома» является лучшей защитной командой этого сезона. В регулярном чемпионате она затрудняла выступление большинству лидеров своих соперников, усложняя им игру в атаке в том, что касается набранных очков, результативных передач и существенного участия в результативных владениях.

В плей-офф «Тандер» еще успешней сдерживали ключевых игроков соперника – Джа Морэнта («Мемфис »), Николы Йокича («Денвер »), Энтони Эдвардса («Миннесота »). Наиболее значимой это повышение защитной эффективности оказалось в случае Йокича. Серб показывал игру чуть выше среднего в матчах против принципиального соперника по конференции в регулярном сезоне. Во втором раунде плей-офф показатель созданных Йокичем очков упал на 11 пунктов ниже среднего.