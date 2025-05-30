Крис Бруссард: «Энтони Эдвардс слишком молод. В истории НБА не было примера, чтобы молодой игрок побеждал без легенды рядом с ним»

Эксперт объяснил, почему ожидания от Энтони Эдвардс завышены.

Энтони Эдвардс второй раз подряд вывел «Миннесоту» в финал конференции, но подвергся критике за проигрыш «Оклахоме» – 1-4.

«Эдвардс пока слишком молод и незрел, чтобы вести команду к чемпионству. Это просто констатация факта. Это не нападки на Энта: за всю историю НБА еще не было игрока 23 лет или младше, который смог бы привести команду к титулу без помощи действующего будущего члена Зала славы. У Кобе был Шак, у Мэджика – Карим, у Берда, а ему было 24 – Тайни Арчибальд, Билл Уолтон сделал это в 24 и это очевидное исключение…

Ничего подобного не происходит в НБА. Люди побеждают в 27, 28, 29 лет, и мы говорим о величайших баскетболистах в истории», – объяснил Бруссард.