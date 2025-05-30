Места около игровой площадки на возможный 7-й матч финала Востока НБА стоят больше 250 тысяч долларов
Стоимость ряда билетов на возможный 7-й матч «Никс» превышает четверть миллиона.
Места рядом с игровой площадкой на вторичном рынке, по данным Tick Pick, стоят более 250 тысяч долларов.
«Нью-Йорк» смог продлить серию в 5-й встрече на своей арене (2-3), для возвращения домой на 7-ю игру «Никс» предстоить победить «Индиану» в гостях.
Кто станет чемпионом НБА?861 голос
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Индиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
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