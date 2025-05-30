Места около игровой площадки на возможный 7-й матч финала Востока НБА стоят больше 250 тысяч долларов

Стоимость ряда билетов на возможный 7-й матч «Никс» превышает четверть миллиона.

Места рядом с игровой площадкой на вторичном рынке, по данным Tick Pick, стоят более 250 тысяч долларов.

«Нью-Йорк» смог продлить серию в 5-й встрече на своей арене (2-3), для возвращения домой на 7-ю игру «Никс» предстоить победить «Индиану» в гостях.