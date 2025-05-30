Билл Симмонс: «Никс» будут лучше для НБА в финале. Хочу напомнить о 6-й игре «Лейкерс» с «Сакраменто» в 2002 году»
Билл Симмонс советует быть осторожным со ставками на 6-й матч финала Востока.
«Пэйсерс» ведут в серии (3-2) и будут принимать у себя «Никс» в 6-м матче.
«Если «Индиана» выиграет, у нас будет финал «Оклахома» – «Пэйсерс». Но мы могли бы увидеть «Никс» в финале. Вы могли заметить, что рейтинги НБА демонстрируют куда более высокий интерес к команде из Нью-Йорка.
Хотел бы напомнить о 2002 году, 6-я игра серии «Сакраменто» с «Лейкерс». В случае победы «Сакраменто» встретился бы с «Нью-Джерси» в финале. И Дэвид Стерн решил, что этого при нем не случится. И этого не произошло.
Так что будьте осторожными при ставках на матч», – посмеялся главный редактор The Ringer.
В упомянутом матче «Лейкерс» получили право на 27 штрафных в 4-й четверти (в ответ на 9 у «Кингз») и победили – 106:102, позже забрав серию в 7-м матче.
Кто станет чемпионом НБА?859 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
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