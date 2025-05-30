«Денвер» не стал продлевать контракты четырех ассистентов из своего чемпионского тренерского штаба
«Наггетс» продолжают реорганизацию.
Клуб уволил главного тренера и генменеджера прямо перед плей-офф. Кадровые решения не остановились на этом, хоть команда и предпочла оставить Дэвида Адельмана на должности главного тренера.
Организация не будет продлевать контракты ассистентов Райана Сондерса, Попая Джонса, Чарльза Класка и Стивена Грэма, которые принимали участие в чемпионском сезоне команды-2022/23.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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