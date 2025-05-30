Дэвид Адельман: «В НБА ты в любом случае занимаешь чье-то место»

Главный тренер «Наггетс» отдал должное Майклу Мэлоуну.

Адельман был ассистентом Мэлоуна и заменил его за три матча до конца регулярного сезона.

«Это тяжело. Но мы все понимаем: продвигаясь в этой лиге, ты так или иначе занимаешь чье-то место. То, что он сделал здесь, никогда не будет забыто. Он – лучший тренер в истории этой франшизы, и это даже не обсуждается. Его лидерские качества, штаб, который он собрал, умение развивать игроков – все это невероятные достижения.

Испытываешь противоречивые чувства: гордость за то, что был частью его команды, и гордость за то, как вырос как тренер благодаря ему.

Это странное ощущение. Думаешь о нем и его семье...

А потом осознаешь другую сторону: я не могу выразить, насколько благодарен ему – во-первых, за возможность оказаться здесь, а во-вторых, за то, что он подготовил меня к этой должности», – рассказал Адельман.