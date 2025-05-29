Дэвид Адельман: «Чтобы по-крупному побеждать, надо распределять силы. Мы должны больше полагаться на исполнение»
Дэвид Адельман поделился тренерскими задачами.
Новый главный тренер «Наггетс» видит защиту и организацию игры в качестве системообразующих принципов команды.
«Нам надо вернуться к стилю, основанному на чистом исполнении. Если это снизит наш темп или еще какие-то аналитические показатели, это нормально. Мы хотим побеждать в мае, а не ярко выступать в декабре.
Обычно если хочешь побеждать по-крупному, надо распределять силы. Надо быть эффективным. Играть чисто. На этом мы сделаем упор в это межсезонье», – заявил Адельман.
Специалист видит своим приоритетом физическую готовность игроков и ее сохранение на протяжении регулярного сезона с прицелом на плей-офф.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3762 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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