«Сакраменто» добавит к тренерскому штабу Криса Дарнелла («Кливленд») и Майка Миллера («Вашингтон»)

«Кингз» продолжают комплектовать тренерский состав.

В команду Дага Кристи перейдет главный тренер фарм-клуба «Кливленда» Крис Дарнелл и 60-летний ассистент из «Вашингтона» Майк Миллер.

Дарнелл начал карьеру в «Финиксе» в качестве интерна в 2013 году, дослужился до роли помощника тренера, проработал год в «Юте», после чего перешел в «Кавальерс», где в итоге возглавил фарм-клуб в сезоне-2024/25.

Миллер работал в студенческом баскетболе с 1989 по 2013 год. Несколько лет тренировал в G-лиге, а потом сотрудничал с «Никс», «Оклахомой» и «Вашингтоном» в роли ассистента.