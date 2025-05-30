Беннедикт Матурин провел второй успешный матч подряд, набрав 23 очка и 9 подборов за 25 минут

Беннедикт Матурин стал лучшим в «Пэйсерс» в проигранном матче с «Нью-Йорком».

22-летний форвард проводит первый плей-офф в карьере. Тайриз Халибертон заявил, что молодому игроку просто нужно «освоиться». В 4-м матче серии Матурин набрал 20 очков за 13 минут.

В 5-й гостевой игре финала Востока Матурин провел на площадке 25 минут. На его счету 23 очка и 9 подборов при 6 точных из 10 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Форвард стал самым результативным в составе «Пэйсерс» и закончил встречу с лучшим показателем «плюс/минус» в команде – «+8».