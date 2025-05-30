«Нью-Йорк» сократил отставание в финале Востока с «Индианой» (2-3). Букмекеры считают, что «Пэйсерс» закроют серию в 6-м матче

«Нью-Йорк» обыграл «Индиану» (111:94) в 5-м матче финальной серии Восточной конференции НБА.

«Никс» сократили отставание в противостоянии – «Пэйсерс» ведут со счетом 3-2.

Букмекеры считают, что серия закончится в 6-м матче – на победу «Индианы» дают 1.60, на успех «Нью-Йорка» – 2.35.

На камбэк «Никс» в серии (4-3) можно поставить за 3.65.

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