«Теперь у тебя чемпионская лихорадка». Джей Ар Смит благословил Джейлена Брансона рукой с перстнями

Бывший игрок «Никс» придал Брансону заряд мотивации.

Смит прервал послематчевое интервью защитника, положив ему на плечо руку с перстнями.

«Теперь у тебя чемпионская лихорадка», – сказал Смит, натирая плечо лидера «Никс».

Джей Ар Смит выступал за «Нью-Йорк » на протяжении трех лет, но завоевал свои перстни в составе «Кливленда» (2016) и «Лейкерс» (2020).