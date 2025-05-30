«Теперь у тебя чемпионская лихорадка». Джей Ар Смит благословил Джейлена Брансона рукой с перстнями
Бывший игрок «Никс» придал Брансону заряд мотивации.
Смит прервал послематчевое интервью защитника, положив ему на плечо руку с перстнями.
«Теперь у тебя чемпионская лихорадка», – сказал Смит, натирая плечо лидера «Никс».
Джей Ар Смит выступал за «Нью-Йорк» на протяжении трех лет, но завоевал свои перстни в составе «Кливленда» (2016) и «Лейкерс» (2020).
Кто станет чемпионом НБА?856 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая интервью Джейлена Брансона
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