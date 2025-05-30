Болельщик «Никс» комично проиграл в крестики-нолики на паркете Мэдисон-Сквер-Гарден
Болельщики сыграли в крестики-нолики на паркете Мэдисон-Сквер-Гарден.
От участников турнира требовалось забивать в кольцо на одной половине, после чего ставить крестик или нолик, добежав до центра площадки.
Проигравший допустил эпичную ошибку, сразу став объектом насмешек.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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