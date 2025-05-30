Болельщик «Никс» комично проиграл в крестики-нолики на паркете Мэдисон-Сквер-Гарден

Болельщики сыграли в крестики-нолики на паркете Мэдисон-Сквер-Гарден.

От участников турнира требовалось забивать в кольцо на одной половине, после чего ставить крестик или нолик, добежав до центра площадки.

Проигравший допустил эпичную ошибку, сразу став объектом насмешек.