«Олимпиакос» проявляет интерес к Василие Мицичу
Сербский защитник может продолжить карьеру в греческом клубе.
Как сообщает Sports Rabbi, «Олимпиакос» заинтересован в услугах 31-летнего игрока.
На данный момент Мицич является игроком «Финикса». На следующий сезон в контракте защитника прописана опция команды с зарплатой 8,1 миллиона долларов.
В прошедшей регулярке НБА баскетболист принял участие в 36 матчах за «Шарлотт» (7,5 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи в среднем за 21,2 минуты на площадке) и 5 играх за «Финикс» (4,2 минуты в среднем на паркете, 0 очков).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Sports Rabbi в соцсети X
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