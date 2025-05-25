«Олимпиакос» проявляет интерес к Василие Мицичу

Сербский защитник может продолжить карьеру в греческом клубе.

Как сообщает Sports Rabbi, «Олимпиакос » заинтересован в услугах 31-летнего игрока.

На данный момент Мицич является игроком «Финикса ». На следующий сезон в контракте защитника прописана опция команды с зарплатой 8,1 миллиона долларов.

В прошедшей регулярке НБА баскетболист принял участие в 36 матчах за «Шарлотт» (7,5 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи в среднем за 21,2 минуты на площадке) и 5 играх за «Финикс» (4,2 минуты в среднем на паркете, 0 очков).