Хавьер Паскуаль: «Очень важно выиграть второй матч – нередко именно он становится решающим»

Хавьер Паскуаль отметил важность 2-го матча финальной серии против ЦСКА (0-1).

«Прежде всего, нас ждет очень важный второй матч финальной серии. Очень надеюсь, что болельщики придут нас поддержать. С их невероятной поддержкой можем добиться всего. Было потрясающе снова играть при полных трибунах во вторник. Теперь мы еще больше хотим победить, чтобы порадовать наших фанатов. Они действительно это заслужили.

Для нас очень важно выиграть второй матч – нередко именно он становится решающим. Чтобы победить, нам нужно начать гораздо увереннее, чем в прошлый раз. Должны бороться за каждый мяч с первой минуты и сохранять концентрацию до самого конца», – сказал главный тренер «Зенита ».