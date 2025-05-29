«Дубай» нацелился на приобретение Алексы Аврамовича
«Дубай» готовится к выступлению в Евролиге.
Клуб из ОАЭ намерен приобрести многолетнюю лицензию на участие в главном европейском баскетбольном клубном турнире. Голосование по вопросу расширения состава участников до 20 команд пройдет сегодня.
В рамках укрепления состава «Дубай» нацелился на защитника ЦСКА и сборной Сербии Алексу Аврамовича.
Аврамович играет в финале Лиги ВТБ. Серб набирал 12,7 очка, 2,8 подбора, 3,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем в этом сезоне.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
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