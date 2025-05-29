«Дубай» нацелился на приобретение Алексы Аврамовича

«Дубай» готовится к выступлению в Евролиге.

Клуб из ОАЭ намерен приобрести многолетнюю лицензию на участие в главном европейском баскетбольном клубном турнире. Голосование по вопросу расширения состава участников до 20 команд пройдет сегодня.

В рамках укрепления состава «Дубай » нацелился на защитника ЦСКА и сборной Сербии Алексу Аврамовича.

Аврамович играет в финале Лиги ВТБ. Серб набирал 12,7 очка, 2,8 подбора, 3,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем в этом сезоне.