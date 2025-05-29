«Джимми Батлер». Стефен Карри назвал игрока, которому он доверил бы решающий бросок

Стефен Карри заявил, что доверил бы решающий бросок Джимми Батлеру.

Репортер: «Ты должен отдать передачу для решающего броска. Назови любого игрока в истории. Кому ты отдашь передачу?»

Стефен Карри : «На данный момент Джимми Батлер ».