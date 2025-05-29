«Джимми Батлер». Стефен Карри назвал игрока, которому он доверил бы решающий бросок
Стефен Карри заявил, что доверил бы решающий бросок Джимми Батлеру.
Репортер: «Ты должен отдать передачу для решающего броска. Назови любого игрока в истории. Кому ты отдашь передачу?»
Стефен Карри: «На данный момент Джимми Батлер».
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ály в соцсети X
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