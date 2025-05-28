Стив Керр: «Связана ли травма Стефа Карри с тем, что он играл через 48 часов после 46 минут в 7-м матче в Хьюстоне? Сто процентов»

Стив Керр считает, что плотный график стал причиной трвмы Стефена Карри.

«Кто с большей вероятностью выдержит суровость темпа и интервалов, а также график проведения матчей через день – молодые игроки или игроки постарше? Молодые парни.

Самое важное во всем этом – темп, интервалы и то, насколько больше километров преодолевают игроки. Вы видите все эти травмы. Я думаю, что игроки перестали получать достаточно отдыха.

Как вы думаете, связано ли растяжение задней поверхности бедра Стефа с тем, что он играл через 48 часов после 46 минут в 7-м матче в Хьюстоне? Сто процентов.

Если бы у него был лишний день или два... Мы не можем этого доказать, но я не сомневаюсь, основываясь на нашем понимании научной литературы, что травма задней поверхности бедра стала результатом недостаточного восстановления и усталости», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».