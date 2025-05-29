Брайан Уиндхорст: «Джеймс Харден и Леброн Джеймс, скорее всего, останутся в своих командах»

Ожидается, что Джеймс Харден и Леброн Джеймс останутся в своих командах.

«Я думаю, что мы увидим активность во время драфта. На рынке свободных агентов не так много денег. Не так много именитых свободных агентов.

Двое самых именитых – это Джеймс Харден и Леброн Джеймс . Оба, я думаю, останутся в своих командах. Леброн может даже не воспользоваться опцией расторжения контракта», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.