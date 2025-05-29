Брайан Уиндхорст: «Джеймс Харден и Леброн Джеймс, скорее всего, останутся в своих командах»
Ожидается, что Джеймс Харден и Леброн Джеймс останутся в своих командах.
«Я думаю, что мы увидим активность во время драфта. На рынке свободных агентов не так много денег. Не так много именитых свободных агентов.
Двое самых именитых – это Джеймс Харден и Леброн Джеймс. Оба, я думаю, останутся в своих командах. Леброн может даже не воспользоваться опцией расторжения контракта», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Rich Eisen Show
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