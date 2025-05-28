Джейлен Брансон: «Это лига подражателей, но у многих команд есть своя идентичность. «Индиана» играет быстро, нам нужно быть умнее»

Джейлен Брансон прокомментировал ход встречи с «Пэйсерс».

Обе команды имели шансы на победу в 4-м матче финала Востока, но верх взяла «Индиана » (130:121, 3-1).

«Я понимаю, что это лига подражателей, но у многих команд есть своя идентичность. «Индиана» играет быстро, поддерживает высокую скорость перемещения, рискует. А нам нужно действовать дисциплинированно. Придерживаться плана на игру.

Нам не хватило дисциплины в этом матче. Мне в первую очередь. Нужно быть умнее. Это действительно простая, черно-белая ситуация.

Нам нужно не терять игроков в защите. Внимательнее относиться к ротации в обороне.

Мы спокойно могли контролировать количество наших потерь. Одно дело, когда они являются следствием активных действий соперника. Но многие из наших были невынужденными. Это на нас совсем не похоже.

С самого начала «Пэйсерс» задали тон встрече своей энергией и атлетизмом. Мы ответили во второй четверти, но не сохранили концентрацию в последние 1,5 минуты, после чего весь матч гнались за соперником», – заключил разыгрывающий «Никс».