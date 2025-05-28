31 очко Джейлена Брансона не спасло «Никс» в 4-м матче против «Пэйсерс»

Результативность Джейлена Брансона не помогает победить «Индиану».

Разыгрывающий «Нью-Йорка » в 3-й раз в финале Восточной конференции пробил планку в 30 очков. Во всех трех матчах его команда уступила.

На счету Брансона 31 очко, 5 передач и 2 перехвата при 3 потерях во 2-й гостевой игре. Защитник реализовал 9 из 19 попыток с игры, 2 из 6 из-за дуги и 11 из 12 с линии штрафных.

Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл – 24 очка (8 из 15 с игры, 1 из 2 трехочковых, 7 из 9 штрафных) и 12 подборов.

Форвард О Джи Ануноби добавил 22 очка (7 из 16 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 7 из 9 с линии), 3 перехвата и 2 блок-шота.

Джош Харт снова начал матч на скамейке запасных, но провел 36 минут на площадке и закончил с дабл-даблом – 12 очков и 11 подборов при 5 потерях.