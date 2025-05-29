Ксавьер Мун: «Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений»

Ксавьер Мун рассказал о восстановлении после травмы и сроках возвращения.

- Ксавьер, мы рады снова видеть вас здесь, в Санкт-Петербурге. Как дела? Как вы себя чувствуете?

– Все хорошо. Не жалуюсь. Рад вернуться. Операция прошла успешно, восстановление идет хорошо, так что приятно снова быть здесь.

- Расскажите, как проходит ваша реабилитация?

– Вполне хорошо. 11 июня будет три месяца, но я чувствую себя отлично, хорошо двигаюсь. Надеюсь, все и дальше будет идти по плану.

- Когда вы сможете тренироваться без каких-либо ограничений?

– Хотелось бы уже завтра, но, может быть, в сентябре или октябре. В сентябре будет шесть месяцев. Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений, а через месяц-два после этого надеюсь, что с меня снимут все ограничения и скажут, что можно полноценно играть, – сказал защитник «Зенита».

Мун выбыл из строя в январе из-за травмы правого коленного сустава.