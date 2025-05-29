1

Ксавьер Мун: «Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений»

Ксавьер Мун рассказал о восстановлении после травмы и сроках возвращения.

- Ксавьер, мы рады снова видеть вас здесь, в Санкт-Петербурге. Как дела? Как вы себя чувствуете?

– Все хорошо. Не жалуюсь. Рад вернуться. Операция прошла успешно, восстановление идет хорошо, так что приятно снова быть здесь.

- Расскажите, как проходит ваша реабилитация?

– Вполне хорошо. 11 июня будет три месяца, но я чувствую себя отлично, хорошо двигаюсь. Надеюсь, все и дальше будет идти по плану.

- Когда вы сможете тренироваться без каких-либо ограничений?

– Хотелось бы уже завтра, но, может быть, в сентябре или октябре. В сентябре будет шесть месяцев. Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений, а через месяц-два после этого надеюсь, что с меня снимут все ограничения и скажут, что можно полноценно играть, – сказал защитник «Зенита».

Мун выбыл из строя в январе из-за травмы правого коленного сустава.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
Ксавьер Мун
травмы
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. Финал. 39 очков Бэйкона и Фрэйзера помогли «Зениту» сравнять счет в серии с ЦСКА
11929 мая, 18:20
Илона Корстин: «Иногда арбитры ошибаются – это нормально»
1028 мая, 20:44
Иван Ухов: «Астапкович много защищается против Бэйкона»
28 мая, 17:20
Иван Ухов об участии в 1-м матче финала: «Было переживание за свое тело. Все-таки перенес достаточно серьезную болезнь»
228 мая, 15:42
Главные новости
Пятый матч между «Оклахомой» и «Миннесотой» – второй с конца по просмотрам с 2013 года
231 минуту назад
Адвокаты женщины, обвиняющей Зайона Уильямсона в изнасиловании: «Каждое из этих обвинений подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами»
445 минут назад
Демар Дерозан: «На первом ряду сидели члены банд и кричали: «Если забьешь – живым не уйдешь»
3сегодня, 09:26
Илона Корстин: «Мало кто воспитывает игроков, потому что спонсоры, город или регион постоянно требуют высокого результата»
сегодня, 08:40
Девушка, обвиняющая Зайона Уильямсона в изнасиловании, требует компенсацию в размере 18-50 млн долларов
17сегодня, 08:25
Пол Джордж: «Следующий этап эволюции для Энта – игра в посте»
6сегодня, 06:58
Кендрик Перкинс: «Я предпочту «Тандер» 2025 года нашей команде из 2012»
11сегодня, 06:40
Стивен Эй Смит: «Я даю «Нью-Йорку» ноль процентов шанса на победу над «Оклахомой»
17сегодня, 05:18
Пейдж Бекерс попала под протокол о сотрясении мозга и пропустит минимум 2 матча
сегодня, 04:52
Женская НБА. 35 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес», «Финикс» уступил «Миннесоте» и другие результаты
1сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Дрэй, я затащу». Дрэймонд Грин вспомнил о выступлении Клэя Томпсона в 6-й игре серии с «Оклахомой» 2016 года
25 минут назад
Наз Рид: «100% считаю себя игроком стартового состава»
153 минуты назад
Джермейн О’Нил: «Во время драки в Детройте я защищал одноклубника. И доказал это в суде»
сегодня, 09:47
Лука Дончич помог школьной команде из Далласа попасть на Национальный кубок по футболу
1сегодня, 09:11
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бахчешехир» примет «Тофаш», «Фенербахче» встретится с «Тюрк Телеком» во 2-х матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» встретится с «Виртусом» в 1-й игре серии
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербана» примет «Элан Шалон», «Дижон» встретится с «Парижем» в решающих матчах серий
сегодня, 09:00
Единая лига ВТБ. За 3-е место. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 3-м матче серии
1сегодня, 09:00
Илона Корстин: «У меня есть все полномочия для любых решений»
сегодня, 08:33
Тим Леглер: «Майк Конли уже не может создавать моменты для партнеров»
5сегодня, 08:10