Эван Фурнье об участии в Евробаскете: «Обычно к 1 мая я уже был свободен. Если не успею восстановиться, не поеду»
Эван Фурнье не уверен, что сможет присоединиться к сборной Франции.
Защитник «Олимпиакоса» только что закончил выступление в «Финале четырех» Евролиги (3-е место) и готовится к финальной серии чемпионата Греции против «Панатинаикоса».
«Пока еще не задумывался о Евробаскете, потому что мой сезон еще не закончен. Так что четкого ответа пока нет. Мыслями я еще в клубе.
У меня есть несколько проблем со здоровьем. Если я буду на 100% в порядке физически и ментально, поеду в сборную. Если не успею восстановиться, не поеду.
В НБА я не заходил дальше 2-го раунда. Обычно я освобождаюсь к 1 мая. Так что есть время на отдых, реабилитацию, подготовку к следующему сезону. Теперь у меня на месяц меньше. Лето будет совершенно другим. Сезон еще идет», – рассудил Фурнье.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2318 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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