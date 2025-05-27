«Нам сказали, что экипаж боялся лететь с нами». 200 болельщиков «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» застряли в Кутаиси после «Финала четырех» Евролиги

Фанаты более 40 часов не могут покинуть грузинский город.

Болельщики забронировали перелет из Абу-Даби, где проводился «Финал четырех» Евролиги , с пересадкой в Кутаиси, но уже почти двое суток не могут вылететь домой.

«Нам дали кое-что поесть, но воды не дали. Когда мы попросились в туалет, авиакомпания перенесла вылет на 17.30. Потом в 18.00, уже на паспортном контроле, рейс снова отложили до 19.30. Наконец, в 19:40 его отменили.

Нам сказали, что экипаж боялся лететь с нами, что звучит абсурдно. Большинство из нас – люди, приехавшие на «Финал четырех». Если бы была реальная проблема, кого-то одного могли бы снять с рейса, а остальным разрешить лететь. Некоторые даже потеряли работу из-за задержки. Нам оплачивают отель, но питание не организовано», – рассказал один из фанатов, Костас Харокопос.