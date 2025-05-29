Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка в 5-м матче серии с «Миннесотой»
Лидер «Оклахомы» принес победу в 5-м матче финала Запада – 124:94.
Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 33 минуты, реализовав 14 из 25 с игры, 4 из 4 с линии. Также на его счету 8 передач, 7 подборов и 2 перехвата.
После серии ему вручили приз MVP финала Западной конференции.
Самым результативным в составе «волков» стал форвард Джулиус Рэндл, у которого 24 очка, 8 из 14 с игры, 5 подборов, 3 передачи.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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