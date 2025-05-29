Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка в 5-м матче серии с «Миннесотой»

Лидер «Оклахомы» принес победу в 5-м матче финала Запада – 124:94.

Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 33 минуты, реализовав 14 из 25 с игры, 4 из 4 с линии. Также на его счету 8 передач, 7 подборов и 2 перехвата.

После серии ему вручили приз MVP финала Западной конференции.

Самым результативным в составе «волков» стал форвард Джулиус Рэндл, у которого 24 очка, 8 из 14 с игры, 5 подборов, 3 передачи.