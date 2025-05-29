Шэй Гилджес-Александер – MVP финала Западной конференции

«Оклахома» вышла в финал, разгромив «Миннесоту» в 5-м матче – 124:94.

Приз MVP финала Западной конференции получил лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер , MVP регулярного сезона лиги. В пятом матче он набрал 34 очка за 33 минуты, реализовав 14 из 25 с игры, 4 из 4 с линии. Также на его счету 8 передач, 7 подборов и 2 перехвата.

«Это прекрасное чувство. О таком мечтаешь ребенком», – сказал Гилджес-Александер.

По ходу серии Шэй Гилджес-Александер набирал в среднем 31,4 очка, 8,2 подбора и 5,2 передачи в среднем. В 4-м матче он установил рекорд карьеры в плей-офф, набрав 40 очков.

Приз MVP финала Западной конференции носит имя легендарного игрока «Лейкерс» Мэджика Джонсона.