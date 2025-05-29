Алекс Карузо отжался после того, как на нем сфолили в быстрой атаке
Духовный лидер «Тандер» завел трибуны в 5-й игре (124:94).
В начале второй четверти Алекс Карузо перехватил мяч и убежал в быстрый отрыв. Догонявшему его форварду «волков» Назу Риду пришлось нарушать правила. Защитник оказался на паркете и сделал несколько отжиманий, что привело болельщиков в восторг.
«Оклахома» выигрывала уже 17 очков к этому моменту и оторвалась на 33 очка к большому перерыву.
«Тандер» сыграют в главном финале после победы в серии – 4-1.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3762 голоса
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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