«Кливленд» может обменять Джарретта Аллена или Дариуса Гарлэнда в это межсезонье
«Кэвс» считают Донована Митчелла и Эван Мобли неприкосновенными.
«Я думаю, что двое неприкосновенных – это Донован Митчелл и Эван Мобли.
У меня возникло ощущение, что этим летом «Кэвс» будут более склонны рассматривать и, по крайней мере, изучать варианты обменов Джарретта Аллена и Дариуса Гарлэнда, чем раньше», – сказал журналист Cleveland.com Крис Федор в подкасте Wine and Gold Talk.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Cleveland.com
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