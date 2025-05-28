«Кливленд» может обменять Джарретта Аллена или Дариуса Гарлэнда в это межсезонье

«Кэвс» считают Донована Митчелла и Эван Мобли неприкосновенными.

«Я думаю, что двое неприкосновенных – это Донован Митчелл и Эван Мобли .

У меня возникло ощущение, что этим летом «Кэвс» будут более склонны рассматривать и, по крайней мере, изучать варианты обменов Джарретта Аллена и Дариуса Гарлэнда , чем раньше», – сказал журналист Cleveland.com Крис Федор в подкасте Wine and Gold Talk.